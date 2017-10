Rouhani: Iran bez wahania odpowie na działania Trumpa

© AP Photo/ Presidential Press Service Erdogan: USA kłamią całemu światu

Lider jakiegokolwiek pojedynczego państwa nie może samodzielnie anulować obowiązującego międzynarodowego porozumienia, które popiera ONZ, powiedział prezydent Iranu Hasan Rouhani, komentując wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

"To międzynarodowe wielostronne porozumienie, które było ratyfikowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. To dokument ONZ. Czy jeden prezydent w jednostronnym trybie może anulować obowiązujące międzynarodowe porozumienie? Widać, on nie ma o tym pojęcia" – powiedział Rouhani, którego wystąpienie transmitowała telewizja Press TV.

Iran nie będzie się wahał i odpowie, jeśli będą cierpieć jego interesy narodowe — dodał prezydent Iranu.

„Jeśli nasze interesy będą na tym cierpieć lub jeśli inne strony zrezygnują z wykonywania swoich zobowiązań, to wszyscy powinni wiedzieć, że Iran nie będzie się wahać i da adekwatną odpowiedź" — oświadczył Rouhani podczas wystąpienia na antenie telewizji Press TV.