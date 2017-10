„Interesy Rosji w Syrii są jasne, w odróżnieniu od interesów Amerykanów”

© AP Photo/ Presidential Press Service Erdogan: USA kłamią całemu światu

Salih Müslim odniósł się także do niedawnego oświadczenia ministra spraw zagranicznych Syrii Walida Muallema o tym, że syryjskie władze gotowe są omawiać z Kurdami kwestię nadania im autonomii.

Odpowiadając na pytania Sputnika w syryjskim mieście Kobani, Müslim oświadczył, że Rosja i USA mają swoje interesy w Syrii, jednocześnie interesy Moskwy są bardziej oczywiste, a interesy Waszyngtonu mają niejasny charakter, dlatego nie wszyscy o nich wiedzą.

„Podtrzymujemy stosunki z Rosją. W Moskwie mieści się nasze przedstawicielstwo. Rosja ma w Syrii swoje interesy, one są jasne i zrozumiałe. USA również realizują swoje interesy, ale nie wszyscy o tym wiedzą, ponieważ w odniesieniu do amerykańskich interesów nie ma pełnej jasności. Jednocześnie przyczyna obecności Rosji w Syrii i w ogóle na Bliskim Wschodzie jest znana” – powiedział Müslim.

Nazywając wsparcie, którego Rosja udzieliła legalnym władzom Syrii w postaci Baszara as-Asada, „wsparciem reżimu”, Müslim przyznał, że obecność Rosji w Syrii sprzyjała zmianie równowagi sił.

„Równowaga sił w Syrii rzeczywiście zmieniła się wraz z pojawieniem się w tym państwie Rosji. Nasze stosunki z Rosją istniały jeszcze przed jej przybyciem do Syrii. Mieliśmy nadzieję, że właśnie Rosja odegra główną rolę w rozwiązaniu kryzysu syryjskiego drogą demokratyczną. I do tej pory mamy na to nadzieję” – podkreślił.

Zauważając, że stosunki Rosji i syryjskich Kurdów bazują na wzajemnym szacunku, Müslim oświadczył: „Chcemy mieć z Rosją ściślejsze kontakty. Uważamy, że Rosja może wywrzeć poważny wpływ na reżim w Syrii. Ona może odegrać określoną rolę w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu drogą demokratyczną”.

Przypominając o próbach Rosji włączenia do rozmów w Genewie i Astanie przedstawicieli politycznych partii kurdyjskich w Syrii, Müslim powiedział: „Ważne, że rosyjscy pełnomocnicy oświadczyli o niemożności rozwiązania syryjskiego problemu w Genewie bez udziału Kurdów. Jednak to musi znaleźć odbicie w praktyce. Fakt, że strona kurdyjska nie była włączona do procesu negocjacyjnego, zaostrzył rozwiązanie kwestii syryjskiej. Ponadto z procesu byli wyłączeni nie tylko żyjący na północy Syrii Kurdowie, ale i Arabowie”.

Krytykując oświadczenie ministra spraw zagranicznych Syrii Walida Muallema o ewentualnym omówieniu przez władze syryjskie kwestii nadania Kurdom autonomii, Müslim odpowiedział, że rozwiązaniem sytuacji będzie zaproponowany przez syryjskie władze system federalizmu demokratycznego.

Jestem przekonany, że to za mało. Ci, którzy walczą razem z nami przeciwko terroryzmowi, prowadzą walkę nie tylko za Kurdów. Pozycja, która rozpatruje kwestię nadania autonomii tylko ludności kurdyjskiej, jest nie do przyjęcia. W Manbidżu, Rakce, Tabce przelana była i kurdyjska, i arabska krew. Ci, którzy walczyli razem z nami, walczyli nie tylko o prawa Kurdów. Walczyli też o projekt demokratycznego federalizmu – powiedział Müslim.

Müslim podkreślił, że Kurdowie popierają walkę Rosji w Syrii z Daesh, an-Nusrą i innymi terrorystycznymi organizacjami. „Rzeczywiście, od momentu wkroczenia do Syrii Rosja atakowała nie tylko Daesh, ale i an-Nusrę. Uważamy, że walka z siłami, które chcą budować państwo szariatu, i Daesh, które marzy o stworzeniu kalifatu, jest podobna. Syryjscy alawici, Asyryjczycy i inne mniejszości nie chcą stworzenia kalifatu i państwa szariackiego”.