W jakim celu Rosja rekordowo skupuje złoto?

W okresie od stycznia do września tego roku Bank Centralny Rosji kupił 4,2 miliona uncji złota na sumę ponad 5 miliardów dolarów.

W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku to o 15% więcej.

Bank Centralny zwiększył zakupy złota po wprowadzeniu antyrosyjskich sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Od tej pory rosyjski regulator zakupuje o 100 ton złota rocznie więcej niż jakikolwiek inny regulator na świecie.

Sputnik porozmawiał z Gabrielem Rubinsteinem, konsultantem finansowym, byłym przedstawicielem Banku Centralnego Argentyny, a także byłym dyrektorem Giełdy Funduszy Buenos Aires o przyczynach takiego rekordowego tempa.

„Państwa gromadzą złoto z powodów strategicznych i obronnych, na wypadek jeśli między państwami wyniknie absolutnie nierozwiązywalna sytuacja, w której waluty mogą stracić wartość" – wyjaśnił ekspert.

Dlatego lepiej mieć złote sztabki, które staną się podstawą innej waluty lub aktywu wartościowego w przyszłości. To wieczny zasób finansowy, który ma realną wartość w porównaniu z innymi aktywami finansowymi. (…) Państwo uważa, że lepiej mieć złoto niż dolary (…) Jeśli założymy, że Rosja będzie mieć dużo dolarów, a USA zechcą przyczynić jej straty, to możliwe to będzie poprzez machinacje walutowe i działania innych państw emitujących – podsumował ekspert.

Należy podkreślić, że Bank Rosji w ciągu ostatnich 10 lat poważnie zmienił politykę regulacji rezerwami złota, co przede wszystkim dotyczy redukcji udziału euro z 40 do 26% i zwiększenia rozmiaru złota od 8 do 73,6 miliarda dolarów.