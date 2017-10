Chiny wyruszają na podbój Arktyki

Co przyciąga Chiny w Arktyce i jakie są perspektywy rosyjsko-chińskiej współpracy?

W "Koncepcji Współpracy na Morzu w Ramach Inicjatywy Jeden Pas, Jedna Droga" informuje się o konieczności przyciągania chińskich kompanii do komercyjnego wykorzystania arktycznych szlaków transportowych.

Rosja podpisała z chińskim zarządem oceanograficznym memorandum o wzajemnym porozumieniu, którego celem jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy w dziedzinie arktycznych i antarktycznych badań. Takie dokumenty z Chinami podpisały Norwegia, USA, Niemcy, Chile i Argentyna. W lipcu po wizycie w Rosji przewodniczącego Xi Jingpinga zostało opublikowane wspólne oświadczenie, w którym podkreślono szczególne znaczenie współpracy w rozwoju Północnego Szlaku Morskiego.

Obecnie Chiny z udziałem fińskiej kompanii Aker Arctic Technology budują swój pierwszy potężny lodołamacz własnej produkcji. Zakłada się, że "Śnieżny Smok – 2" będzie zdolny do pokonania lodu o grubości do półtora metra przy prędkości trzech węzłów i będzie mógł poruszać się po lodzie na wstecznym biegu. Jego wodowanie zaplanowane jest na 2019 rok.

Krócej i bezpieczniej

Co pociąga Chiny w Arktyce? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista: złoża kopalniane. W tym regionie skupiona jest jedna piąta wszystkich zasobów naturalnych Ziemi. Jednak, jeśli tak nawet jest, to zainteresowanie Chin arktycznymi złożami ma raczej długofalowy charakter i obliczone jest na odległą perspektywę.

Problem w tym, że na razie Chiny są uzależnione od zagranicznych technologii wydobycia, nawet w przyległych ciepłych morzach. Technologie wydobycia zasobów naturalnych w wodach arktycznych są jeszcze bardziej skomplikowane i w tej dziedzinie Chiny nie mają wystarczającego doświadczenia.

W najbliższej przyszłości Chiny rozpatrują Arktykę jako krótszą i bezpieczniejszą drogę łączącą Chiny kontynentalne z Europą. Według dyrektora Instytutu Prawa Polarnego i Polityki Oceanicznego Uniwersytetu Chin Go Peitsina, arktyczne trasy — Północny Szlak Morski i Północno-Zachodnie Przejście Morskie – mogą stać się ważnym strategicznym uzupełnieniem projektu "Jeden pas, jedna droga".

"Transportowy szlak projektu Pas Ekonomiczny Szlaku Jedwabnego dzieli kontynent eurazjatycki równo na pół, trasa projektu Morska droga XXI wieku przechodzi na południu. Północny szlak na razie nie istnieje. Główna wartość arktycznej morskiej trasy polega na tym, że regiony przez które ona przebiega są dość spokojne. Ekonomiczny Pas przecina wiele państw, w których panują trudne sytuacje konfliktowe. Morska droga XXI wieku przechodzi przez Morze Południowochińskie, Azję Południowo-Wschodnią, Ocean Indyjski – i tam są takie same problemy. Inna sprawa to północna droga morska, dlatego uważam, że może stać się poważnym impulsem sprzyjającym eurazjatyckiej integracji gospodarczej" – wyjaśnił Go Peitsin w rozmowie ze Sputnik Chiny.

Nie mniej ważny jest gospodarczy czynnik arktycznych projektów transportowych. Chiński ekspert przypomniał, że trasy przez Północno-Zachodnie Przejście i Północny Szlak Morski pozwolą Chińczykom zaoszczędzić czas i pieniądze na drodze do państw Zachodu. Biorąc pod uwagę topnienie lodów w Północnym Oceanie Lodowatym Północny Szlak Morski może stać się alternatywą dla głównej transkontynentalnej trasy przechodzącej po południowych morzach Eurazji i dalej do Afryki przez Kanał Sueski.

Wspólne projekty

Poza tym, trasa Północnego Szlaku Morskiego przechodzi przez strefę realizacji rosyjsko-chińskiego projektu Jamal, który przewiduje wydobycie gazu ziemnego i budowę zakładu przetwórczego o mocy 16,5 miliona ton LNG i 1,2 miliona ton gazowego kondensatu, dostarczanego na rynki państw Regionu Azji i Pacyfiku oraz Europy.

Współpraca z Rosją jest priorytetem dla Chin. Widzimy, jak aktywnie rozwija się teraz wspólny projekt gazowy na Jamalu, bardzo perspektywiczne jest współdziałanie w projekcie magistrali kolejowej Biełkomur z Archangielska przez Morze Białe, do Republiki Komi i dalej na Ural. Największe chińskie korporacje państwowe zamierzają w to inwestować. Nie ma wątpliwości, że w przyszłości Archangielsk i Murmańsk będą głównymi transportowymi węzłami w Europie, które połączą arktyczny szlak morski, północ Europy i wewnętrzne regiony Rosji – uważa Go Peitsin.

Zakłada się, że Chiny będą corocznie dostawać z Jamalu dwadzieścia tankowców dostarczających trzy miliony ton gazu płynnego.

Ambicje pod kontrolą

Chiny dążą do umocnienia się na morskich szlakach północnych, w tym realizując swoją globalną ambicję – zmniejszenie wpływu strategicznego Stanów Zjednoczonych w różnych regionach świata. Sprzyja temu połączenie wysiłków z Rosją w zakresie podboju Arktyki, która zamienia się w jeszcze jeden punkt "strategicznego skoku" Chin.

W tym sensie arktyczne szerokości geograficzne w pełni mogą też zostać wykorzystane przez Chiny w celu rozwiązania zadań o charakterze wojskowym.