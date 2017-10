Media: Benedykt XVI w bardzo złym stanie

Poruszenie wywołały zdjęcia niedawno zamieszczone przez księdza Piotra Studnickiego na Twitterze, opatrzone podpisem: «Benedykt XVI potrzebuje naszej modlitwy».

Benedykt XVI potrzebuje naszej modlitwy. — Piotr Studnicki (@piotrstudnicki) 12 października 2017

Wreszcie zdjęcia Ojca Benedykta.

Papież emeryt kilka godzin temu. pic.twitter.com/0QE252xODl — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) 13 września 2017

Jak podają bawarskie media, emerytowany papież jest skrajnie osłabiony. Benedykt XVI ma trudności z chodzeniem i zmaga się z pogarszającym się wzrokiem i słuchem. Co więcej, były papież ma jest już niezdolnym do odprawiania mszy czy nawet samodzielnego stania. Niestety, ale wszystko wskazuje na to, że Benedykt XVI po prostu umiera — pisze portal Pikio.