Kurdowie: Irak użył amerykańskiego sprzętu w Kirkuku

Władze Iraku w nocy z niedzieli na poniedziałek nakazały zwierzchnikom resortu siłowego zapewnić bezpieczeństwo w bazach wojskowych i obiektach rządowych w prowincji Kirkuk, a przy tym współpracować z kurdyjskimi oddziałami i uniknąć konfrontacji. Władze irackiego Kurdystanu poinformowały z kolei o ofensywie sił rządowych Iraku i prorządowych szyickich powstańców „Al-Hashd Al-Shaabi” w prowincji Kirkuk w celu przejęcia kontroli nad bazą K-1 i polami naftowymi.

„Około godziny 2:30 zaatakowali siły Peszmergów (kurdyjskie formacje zbrojne — red.) z dwóch frontów <…> na południe od Kirkuku, wykorzystując sprzęt wojskowy amerykańskiej produkcji, w tym czołgi «Abrams» i (wojskowe samochody terenowe — red.) Humvee” — czytamy w wiadomości Rady Bezpieczeństwa irackiego Kurdystanu na Twitterze.

Rada Bezpieczeństwa irackiego Kurdystanu poinformowała o zniszczeniu przez oddziały Peszmergów pięciu wojskowych samochodów terenowych, które były wykorzystywane przez szyickich powstańców.

Wcześniej prezydent irackiego Kurdystanu Mesud Barzani nakazał Peszmergom nie inicjować starcia bojowego przy natarciu sił Iraku, a odpowiadać na ogień zmilitaryzowanych formacji, które uczestniczą w ofensywie.

Kirkuk i szereg innych regionów w pobliżu oficjalnych granic kurdyjskiej autonomii w rzeczywistości kontrolowane są przez kurdyjskie formacje zbrojne Peszmergowie, co wywołuje protest Bagdadu. Po przeprowadzeniu przez Kurdów referendum iracki parlament wezwał wojska do wprowadzenia do prowincji Kirkuk wojsk w celu odzyskania kontroli nad nią.

Premier al-Abadi oświadczył później, że armia Iraku nie zamierza walczyć z obywatelami kraju i zażądał od Kurdów zrezygnowania z wyników referendum w celu rozpoczęcia dialogu. Kurdyjskie władze oświadczyły, że są gotowe do dialogu, ale nie zamierzają ignorować wyników. Według komisji ds. wyborów i referendum Kurdystanu za niepodległością głosowało około 93% Kurdów.