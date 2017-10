„Zachodnia koalicja oszczędza an-Nusrę na wszelki wypadek"

© AFP 2017/ AHMAD AL-RUBAYE Jakie istnieją dowody na współpracę PI i USA?

Rosyjski minister zauważył, że już w sierpniu 2016 roku między Rosją i USA doszło do zawarcia ustaleń w sprawie rozgraniczenia syryjskiej opozycji zbrojnej i Dżabhat an-Nusry, ale amerykańska strona nie wypełnia tych ustaleń.

„Prowadziliśmy ścisłą współpracę w kwestii Syrii z USA, już za rządów Obamy… Zwieńczeniem tej pracy z Amerykanami były ustalenia w sprawie sposobu koordynowania walki z terroryzmem w Syrii, które zapadły w wyniku rozmów prezydentów Putina i Obamy we wrześniu 2016 roku w Chinach" — przypomniał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, występując w czasie sesji panelowej w ramach Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Soczi.

„Nie potrafili tego uczynić do tej pory. Siły amerykańskiej koalicji oszczędzają Dżabhat an-Nusrę. I jest niemało dowodów na to, że oszczędzają ją na wypadek konieczności powrotu do „planu B", planu siłowego obalenia obecnego rządu syryjskiego. To znaczy porozumieli się, ale nie potrafią respektować ustaleń" — oświadczył Ławrow.