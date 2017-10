Rosjanin podpalił Bank Francji (foto)

W internecie pojawiło się zdjęcie rosyjskiego akcjonisty Piotra Pawleńskiego, stojącego przed płonącym budynkiem Banku Francji.

Użytkownik, który opublikował zdjęcie na swoim Twitterze, twierdzi, że Pawleński podpalił bank o 4 rano w poniedziałek, po czym został zatrzymany przez policję.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) 16 października 2017

Podobne zdjęcie opublikowała aktywistka Sara Konstantin. Poinformowała, że swoją akcją artysta „rozpala ogień światowej rewolucji", i zapowiedziała, iż zamieści nagranie incydentu.

Piotr Pawleński jest znany ze swoich głośnych happeningów. Zaszył sobie usta na znak solidarności z grupą Pussy Riot, przybił organy płciowe do bruku na Placu Czerwonym, a także podpalił drzwi budynku FSB na Łubiańce, za co sąd zobowiązał go do wypłacenia odszkodowania w wysokości miliona rubli.

#Pavlenski aurait été arrêté à #Paris après avoir incendié la #BanquedeFrance: retour sur un parcours controversé https://t.co/cofqol6l80 — RT France (@RTenfrancais) 16 października 2017

W styczniu Pawleński wraz z żoną i dwojgiem dzieci wyjechał z Rosji po próbach wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego ws. rzekomego pobicia aktora „Teatru.doc". Oprócz tego sprawdzano informacje ws. próby gwałtu, o które oskarżyła go aktorka tego teatru. W maju artysta otrzymał azyl polityczny we Francji.

L'artiste russe #PiotrPavlenski aurait été arrêté après avoir incendié la Banque de France #Paris

IMAGES ➡️ https://t.co/iTXyB3CVWF pic.twitter.com/QKhhGaNxWg — RT France (@RTenfrancais) 16 października 2017

„Podpalenie Banku Francji – to pokazanie prawdy, o której władze chcą, żebyśmy zapomnieli. Bastylia została zniszczona przez zbuntowany lud, lud zniszczył ją jako symbol despotyzmu i władzy. Na tym samym miejscu zbudowano nowe źródło niewolnictwa, który zdradza rewolucjonistów i sponsoruje gangsterów w Wersalu. Bank Francji zajął miejsce Bastylii, banki stanęły na miejscu monarchów" — czytamy w oświadczeniu, które opublikowała na swoim Twitterze aktywistka ruchu FEMEN Inna Szewczenko.

Zdaniem Pawleńskiego, Wielka rewolucja francuska „zrobiła z Francji symbol wolności dla całego świata", i to właśnie dzięki niej w 1917 roku Rosja również „weszła na drogę wolności". „Sto lat później tyrania znów rządzi wszędzie. Odrodzenie rewolucyjnej Francji rozpali światowy ogień rewolucji. W tym ogniu Rosja zacznie swoje wyzwolenie" — stwierdził artysta.