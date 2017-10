Dalsza eksploracja kosmosu może zabić ludzkość

© Sputnik. Mikhail Fomichev Jak bronić się przed globalnym atakiem ze strony USA?

Zdaniem uczonego zagospodarowywanie kosmosu jest rzeczą konieczną, jednak na obecny moment nauka i rozwój technologii nie gwarantują w tym zakresie bezpieczeństwa. Właśnie teraz ludzie nie są gotowi, przygotowani na to, by iść do przodu w zakresie eksploracji kosmosu.

Jak powiedział astronom, kosmonauci bardzo często skarżą się na złe samopoczucie w czasie samego lotu, a po powrocie na Ziemię przez lata leczą się na poważne schorzenia dróg oddechowych, mają problemy ze szpikiem kostnym i wzrokiem. Wszystko to na skutek dużej siły przyciągania ze strony Ziemi i wpływu Kosmosu, z którym na dany moment ludzkość nie potrafi sobie poradzić.