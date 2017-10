Odnaleziono miejsce, gdzie mogła zostać ukryta Bursztynowa Komnata

Poszukiwania w tym miejscu 73-letni Leonard Blume, 67-letni Guenter Eckardt i 71-letni Peter Lor rozpoczęli po tym, jak skontaktowało się z nimi „niezawodne źródło”, które powiedziało, że legendarna komnata tam się znajduje. Lor z pomocą radaru skanował grunt w Jaskini Księcia i znalazł wnęki przypominające bunkier.

„Na ścianach znaleźliśmy ślady po stalowych kablach, które były używane do opuszczania ładunku na głębokość. Według danych z georadaru pod jaskiniami znajduje się system tajnych tuneli” — przekonuje Eckardt.

© Sputnik. Jurij Abramoczkin Bursztynowa Komnata: W Mamerkach ruszyły odwierty

Pierwsze wzmianki o tej jaskini pochodzą z 1455 roku, ale w archiwach nie zachowały się żadne dowody z czasów III Rzeszy. Zdaniem naukowców świadczy to o tym, że informacje o niej zostały zniszczone.

Według Lora na korzyść teorii o tym, że Bursztynowa Komnata została ukryta w Jaskini Księcia, świadczy fakt, że niedaleko niej znajduje się dworzec kolejowy, na którym w kwietniu 1945 roku zauważono pociąg z Królewca. Uważa również, że w jaskini może znajdować się skarb ostatniego monarchy Cesarstwa Niemieckiego, Kaisera Wilhelma II. Teraz naukowcy szukają środków na kontynuowanie badań.

Pisarz, badacz tajemnic Kaliningradu Siergiej Trifonow na antenie radia Sputnik powiedział, co może się zdarzyć, jeśli Komnata zostanie odnaleziona w Niemczech.

„Jeśli ją znajdą, to są zobowiązani do jej oddania. W ogóle nie ma żądnej wątpliwości. Jest to własność Federacji Rosyjskiej, a wcześniej Związku Radzieckiego. Ale czy znajdą? Mam duże wątpliwości. Jestem przekonany, że Bursztynowa Komnata, którą Niemcy wywieźli spod Leningradu i przewieźli do Królewca, znajduje się w naszym mieście, w Kaliningradzie. I my aktywnie pracujemy w tym temacie. Skarb znajduje się w Kaliningradzie, w bunkrze ostatniego komendanta Królewca, z 1945 roku — jesteśmy co do tego przekonani i będziemy tej tezy bronić” — powiedział Siergiej Trifonow.