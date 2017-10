Ławrow o reformie ONZ: To długotrwały proces

„Reforma — to nie jednorazowy proces. Aby pozostać «żywą», każda struktura powinna się samoudoskonalać. Ma to miejsce także w ONZ" — powiedział minister w wywiadzie dla strony internetowej „Klubu Wałdajskiego".

Obecnie omawianych jest wiele reform, m.in. reforma samego Sekretariatu ONZ, której celem jest uczynienie go jeszcze bardziej skutecznym, mniej „biurokratycznym", a także uniknięcie paralelizmu i dublowania (funkcji — red.) — poinformował szef MSZ Rosji.

„Jedną z najważniejszych reform już nowych czasów, kiedy sekretarzem generalnym ONZ został Antonio Guterres, było stworzenie stanowiska zastępcy sekretarza generalnego ds. walki z terroryzmem i co za tym idzie biura ds. walki z terroryzmem, które ma za zadanie koordynować pracę całego systemu ONZ — czyli dziesiątek struktur, specjalistycznych instytucji, programów i fundacji, skierowanych na to, aby wszystkie związane z walką antyterrorystyczną kroki były sharmonizowane" — powiedział Ławrow, dodając, że tę ważną reformę będzie trzeba jeszcze doprowadzić do poziomu praktycznego.

© Sputnik. Vitaliy Belousov Ławrow ostrzega USA przed zaostrzeniem konfliktu z KRLD

Minister spraw zagranicznych Rosji podkreślił także, że reforma takiej struktury, jak Rada Bezpieczeństwa ONZ, powinna odbywać się na podstawie konsensusu.

„Nie jest to łatwa do rozwiązania kwestia. Myślę, że w ciągu najbliższego roku-dwóch nie da się osiągnąć tego porozumienia, jednak proces już trwa. Opinie wszystkich krajów na ten temat zostały usłyszane i zrozumiane" — powiedział rosyjski polityk.