„Istotą taktyki jest jednoczesny atak kilku lekkich kutrów opancerzonych przeciwko jednemu wrogowi. «Wilcze watahy» oznaczają, że ​​możemy w szóstkę rzucić się na duży okręt wroga. On jednocześnie nie jest w stanie prowadzić wielu celów i strzelać do nich” — powiedział dowódca jednego z kutrów opancerzonych Aleksander Regula.

Moim zdaniem potrzebna jest stała obecność okrętów z bronią rakietową. Nasz sąsiad czuje się komfortowo w północno-zachodniej części Morza Czarnego. Należy zredukować te komfortowe warunki — powiedział szef działu szkolenia bojowego Jurij Fedasz.

W temacie kutrów opancerzonych dowódcy wyrazili gotowość do ataku na rosyjskie wieże gazowe na Morzu Czarnym, ponieważ rosyjskie radary ich zdaniem nie są w stanie wykryć „wilczej watahy”.

Ukraińska flota liczy cztery lekkie kutry pancerne typu „Gurza-M” wyprodukowane przez zakład „Kuźnia na Rybalskim” należący do prezydenta Petra Poroszenki. Ministerstwo Obrony złożyło zamówienie na co najmniej dwa kolejne okręty . Wcześniej lokalne media poinformowały o zerwaniu terminów dostaw tych kutrów z powodu licznych błędów w konstrukcji.

Określenie „wataha wilków” jest zwykle używane w odniesieniu do taktyki prześladowania okrętów przez okręty podwodne w celu wykorzystania przewagi liczebnej. Była stosowana przez niemieckie i amerykańskie okręty podwodne podczas II wojny światowej.

Ekspert wojskowy Aleksander Pylajew na antenie radia Sputnik ocenił perspektywy wykorzystania tej taktyki przez ukraińską marynarkę.

„Małe pancerne kutry nie mogą być poważnym zagrożeniem dla nowoczesnych okrętów uzbrojonych w pociski. Nawet uniwersalne systemy rakietowe są zdolne do działania przeciwko małym celom nawodnym, takim jak te kutry. A w przypadku kutra będzie to jego całkowite zniszczenie. Nie mówię już o użyciu pocisków manewrujących, których może być nawet szkoda na takie cele” — powiedział Aleksander Pylajew.

Ekspert wyjaśnił, dlaczego Ukraina mówi o taktyce „wilczych watah”.

„Ponieważ Ukraina nie ma kompetencji do budowania nowoczesnych okrętów wojennych, musi jakoś wspierać tworzenie mitów wokół tego, co ma. Tworzenie kutrów opancerzonych z lekkim uzbrojeniem artyleryjskim i karabinami maszynowymi to jedyne, co teraz może kiedyś potężny przemysł stoczniowy w tej dziedzinie. Dlatego tworzenie mitów, że te kutry mogą być zagrożeniem dla rosyjskiej marynarki wojennej, to jedyne, co im pozostało w sytuacji ogólnego paranoidalnego urojenia na temat «rosyjskiego zagrożenia»”- mówi Aleksander Pylajew.