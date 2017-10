Broń dla zasłużonych Ukraińców - żeby „sprzątnąć Rosjan"

Powiedział o tym w wywiadzie dla portalu Apostrof.

"Czemu by nie dać pozwolenia na broń ludziom, którzy realnie zasłużyli na nie w tej wojnie? Czemu by nie oddać żołnierzowi w rezerwie tego samego karabinu? To przecież pamięć i wszystko… Oczywiście rozdawanie (broni — red.) każdemu to nic dobrego. Ale potrzebujemy masowego uzbrojenia. No nie wkroczy do Dniepru wróg, jeśli zaczną do niego kropić z każdego okna. Każdy rosyjski generał (i nie tylko rosyjski) dziesięć razy zastanowi się: poniesiemy tutaj takie straty, których potem nie będziemy w stanie naprawić" — powiedział Jarosz.

Według niego na Ukrainie w ogóle nie ma ustawy o broni, jest regulowana sprzedaż tylko tego, co jest w specjalistycznych sklepach. Jednocześnie również to chętni mogą przerobić na broń maszynową.

Jarosz oznajmił, że ustawa o broni byłaby rewolucyjnym krokiem do zmiany systemu, ponieważ uzbrojony naród zawsze jest gwarantem stabilności, a Ukraińcy powinni korzystać z doświadczenia I wojny czeczeńskiej.

© REUTERS/ Cris Toala Olivares Ukraińska diaspora narzędziem w walce z Rosją

"W Groznym podczas I wojny praktycznie wszystkim mieszkańcom miasta rozdano broń … Czeczeńcy faktycznie całkowicie niszczyli całe rosyjskie brygady. To najlepszy przykład. Nieżyjący Isa Munajew mawiał mi (jeden z liderów czeczeńskiego batalionu ochotniczego — red.): Dmytro, zaciągnijcie ich do jakiegoś miasta. Do Marika (Mariupol — red.) lub gdzieś. Niech wejdą — po prostu ich wszystkich tam sprzątniecie" — oznajmił Jarosz.