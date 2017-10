Poroszenko za zniesieniem immunitetu parlamentarnego

© AP Photo/ Liusjenas Kulbis Sawczenko: Europa nie jest w stanie nazwać Rosji "agresorem"

W szczególności Poroszenko proponuje wyłączyć normę, zgodnie z którą deputowanym jest gwarantowany immunitet parlamentarny. Prezydent proponuje również wykluczyć z prawa normę, zgodnie z którą deputowani nie mogą bez zgody Rady Najwyższej zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, zatrzymani lub aresztowani.

Projekt ustawy przewiduje jej wejście w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Obecnie immunitet parlamentarny jest zagwarantowany przez konstytucję Ukrainy i niesie za sobą zakaz „pociągnięcia” parlamentarzystów do odpowiedzialności karnej, zatrzymania lub aresztowania ich bez zgody parlamentu.

Wprowadzenie zmian do ustawy zasadniczej wymaga długiej i specjalnej procedury. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Trybunału Konstytucyjnego Rada może przyjąć projekt ustawy w pierwszym czytaniu, co wymaga co najmniej 226 głosów. Po tym parlament już na następnej sesji nie mniej niż 300 głosami może ostatecznie przyjąć ustawę.