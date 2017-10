„Rosja to fajne doświadczenie"

© Sputnik. Vladimir Sergeev Młodzi Polacy jadą do Soczi

Stało się! 14 października w Soczi odbył się wielki koncert na cześć otwarcia Festiwalu Młodzieży i Studentów. Na trybunach Pałacu Lodowego „Bolszoj" barwny pokaz obejrzało 10 tysięcy osób, gdzie uczestników forum przywitał prezydent Rosji i honorowi goście uroczystości.

Ale Soczi nie jest jedynym miastem organizującym Festiwal. Po raz pierwszy w międzynarodowym młodzieżowym święcie uczestniczy cały kraj. Od 14 do 17 października dla dwóch tysięcy zagranicznych studentów otwarto 15 programów kulturalnych i historycznych w różnych regionach Federacji Rosyjskiej — od Kaliningradu do Władykaukazu.

© Zdjęcie: Służba prasowa WFYT 2017 Soczi: Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów 2017 (wideo)

Młodzież, która przybyła do Rosji z czterech kontynentów, zdążyła wczuć się w narodowy koloryt Tatarstanu na festiwalu „Mozaika Kultur", odwiedzić kampus Uniwersytetu Dalekiego Wschodu, zejść do najgłębszego wąwozu Dagestanu. Na granicę Europy i Azji, do przemysłowej i kulturowej stolicy Uralu — Jekaterynburg a — udał się, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie kierownik projektowy w Google i działacz społeczny. Skontaktowałam się z nim telefonicznie:

— W Jekaterynburgu dobiega końca regionalny program Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Jak Twoje wrażenia po tych trzech dniach?

— Przede wszystkim widać, że organizatorzy bardzo dobrze się przygotowali i zależy im na tym, żeby pokazać swoje miasto i region z dobrej strony. Widać też ogromną pracę wolontariuszy, studentów, naszych rówieśników, żeby to całe wydarzenia się udało. Jeździliśmy po Starym Mieście, zwiedzaliśmy najważniejsze zabytki. W tej chwili mamy zajęcia na uniwersytecie, gdzie mieliśmy okazję poznać profesora z Harvardu i przedstawicieli różnych firm.

© Zdjęcie: Przemysław Mirowski Zwiedzanie fabryki pod Jekaterynburgiem

Wczoraj była chyba największa impreza: mieliśmy okazję w Centrum im. Jelcyna zapoznać się ze wszystkimi grupami sportowymi, muzycznymi, które działają na terenie Jekaterynburga. Poza tym mieliśmy audycję bezpośrednio z Soczi. Powiedzmy sobie otwarcie, program jest ciekawie ułożony, jest bardzo intensywny: za jednym wydarzeniem zaczyna się drugie, wszystkie są interesujące. Tak że naprawdę klasa!

© Sputnik. Ramil Sitdikov Światowe innowacje w Jekaterynburgu

— Bo ja już byłem w Petersburgu, w Moskwie, widziałem Kazań. Jeśli chodzi o sam Jekaterynburg, to we wspomnianych wyżej miastach poznałem ludzi stąd. Mówili, że to jest fajne miejsce do zobaczenia. Druga rzecz, to jest bardzo specyficzne miejsce — jakby punkt graniczny między Europą i Azją, tak że zawsze ciekawostka.

— Rozumiem, że interesujesz się Rosją. Jak się zaczęła Twoja przygoda z rosyjskim językiem i kulturą?

— To jest akurat ciekawa historia, bo w 2015 roku wybrałem się na wymianę studencką do Wyższej Szkoły Zarządzania w Petersburgu i wtedy praktycznie nie mówiłem po rosyjsku. Ale tak mi się spodobało, że po powrocie do Polski zacząłem się interesować tematem i tak od połowy 2016 zacząłem się uczyć w Rosyjskim Centrum Kultury i Nauki w Warszawie. Potem to moje zainteresowanie językiem rosyjskim rozwinęło się na tyle, że po jakimś czasie nauki w Centrum wyjechałem na szkołę letnią do Moskwy — uczyłem się w Instytucie Puszkina, no i w tym roku pojawiłem się jeszcze na Kazańskim Federalnym Uniwersytecie, też na szkole letniej języka rosyjskiego. Postawiłem sobie cel, żeby w ciągu 2 lat nauczyć się dobrze języka, i świetnie mi to wychodzi.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Po co do Moskwy zjeżdżają studenci?

Tak że taki fajny punkt kulminacyjny, bo teraz kończę przygodę jako student — obroniłem się kilka tygodni temu — znam w miarę dobrze język rosyjski, więc taki fajny event w Rosji to takie podsumowanie tego, co robiłem przez ostatnie półtora roku.

— Niedługo wyruszasz do Soczi. Czego oczekujesz od głównej miejscowości Festiwalu?

— Widziałem Ceremonię otwarcia i zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Tak że już w tej chwili wyobrażam sobie to wydarzenie jako naprawdę świetnie zorganizowane. A główne oczekiwanie dotyczy samych uczestników: żę będę miał okazję poznać ludzi z całego świata w jednym miejscu. Wymienić się perspektywą zawodową, bo jesteśmy młodymi profesjonalistami. Myślę, że celem jest poznanie fajnych ludzi i nawiązanie takich znajomości, które będą trwały dłużej, niż powiedzmy, ten tydzień w Soczi. Właśnie na tej zasadzie, że poznam w Rosji kogoś teraz, i będę mógł spotkać się gdzieś u niego, albo do siebie zaprosić i nawiązać współpracę w przyszłości.

— Czego byś życzył wszystkim uczestnikom Festiwalu?

— Dobrej zabawy. Bo to jest właśnie to miejsce i ten czas, gdzie możemy się wszyscy spotkać, wymienić się doświadczeniami, pożartować przy okazji, pośmiać się, no i czegoś się dowiedzieć. Życzę fajnego doświadczenia z Rosją. Bo myślę, że warto — mówił Przemysław Mirowski.

© Zdjęcie: Przemysław Mirowski Przemysław Mirowski na wykładzie na Uralskim Federalnym Uniwersytecie

Teraz centrum wydarzeń XIX Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów ostatecznie przesunięto na wybrzeże Morza Czarnego.

Tutaj codziennie działa około 70 platform: biznesowych, sportowych, oświatowych, poświęconych kulturze i sztuce. O dyskusjach, szkoleniach, forach i zajęciach mistrzowskich opowiem Wam bezpośrednio z miejsca wydarzeń.

Do zobaczenia w Soczi!