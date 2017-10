Była członkini Pussycat Dolls: „Zmuszali nas do prostytucji"

Była wokalistka amerykańskiej grupy muzycznej Pussycat Dolls Kaya Jones oświadczyła, że dziewczyny z grupy były zmuszane do prostytucji.

„Moja prawda. Nie należałam do zespołu muzycznego, ale do "siatki prostytucji". Przy okazji śpiewałyśmy i byłyśmy sławne, podczas gdy wiele osób zarabiało na nas grube pieniądze" — napisała Jones na swoim Twitterze.

Piosenkarka twierdzi, że odpowiedzialność za to ponosi założycielka grupy, choreografka Robin Antin. Piosenkarka zwróciła się do niej z apelem, by ujawniła prawdę o tym, dlaczego jedna z członkiń zespołu popełniła samobójstwo.

„Opowiedz, jak nas moralnie złamałaś" — napisała Jones, dodając, że członkinie grupy nie mogły opowiedzieć, czym muszą się zajmować — z powodu ciągłych pogróżek.

Grupa Pussycat Dolls działała w latach 1995-2011. W 2011 Antin ogłosiła reaktywację grupy i zaczęła poszukiwania nowych piosenkarek. W 2012 roku grupa została przechrzczona i otrzymała nazwę „G.R.L.". W 2014 roku jedna z uczestniczek nowego składu Simon Battle popełniła samobójstwo. Miała 25 lat.