KRLD może odpowiedzieć na inwazję USA

Takie zdanie ma kierownik Centrum Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Oceanii Instytutu Orientalistyki Rosyjskiej Akademii Nauk Dmitrij Mosiakow.

„Oczywiście" — powiedział Mosiakow, odpowiadając na pytanie RIA Novosti, czy KRLD może poprzeć swoje słowa czynami w przypadku inwazji ze strony USA.

„Jeśli chodzi o to, że KRLD przeprowadzi atak jako pierwsza — myślę, że tego nie będzie. To oczywiste. Oczywiste jest też co innego: KRLD jest w stanie zrobić tak, by jej odpowiedź była bardzo silna i bolesna. To będzie nie tyle terytorium USA, ile Korei Południowej. W tym tkwi ogromy problem, ponieważ żaden atak Amerykanów nie powstrzyma północnych Koreańczyków przed zniszczeniem de facto wszystkiego i głównych centrów Korei Południowej" — dodał ekspert.

Dmitrij Mosiakow podkreślił, że Pjongjang ma rakiety, które być może postara się skierować do Japonii, a być może do Guamu w przypadku agresji ze strony Amerykanów. Dodał, że w każdym razie „będzie to gra z mnóstwem niepewności".

Zdaniem kierownika centrum Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Oceanii Instytutu Orientalistyki Rosyjskiej Akademii Nauk nikt nie wątpi, że KRLD jest w stanie przeprowadzić atak w odpowiedzi, ponieważ przez kilka ostatnich dziesięcioleci zajmuje się rozwojem potencjału obronnego i w tym czasie pokonała dużą drogę w budowie dość skutecznych sił zbrojnych.

„Tutaj jest inna kwestia. Korea Północna jako pierwsza — to jest oczywiste — nie zaatakuje. Powstaje pytanie, na ile Korea Północna jest w stanie przeprowadzić kontratak i spowodować niedopuszczalne starty u swoich przeciwników. Na tym polega największa niepewność. Jedni uważają, że nie będzie mogła lub straty będą niewielkie, inni natomiast twierdzą, że może wszystko. Przygotowują się od 40 lat i rozwiązanie tych problemów nie będzie takie łatwe" — podkreślił Mosiakow.