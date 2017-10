Dlaczego Ukraina nie wypowie wojny Rosji

Koordynator grupy „Informacyjny opór", deputowany do Rady Najwyższej Dmitrij Timczuk powiedział w wywiadzie dla portalu „Apostrof", dlaczego Ukraina popełniłaby błąd, wypowiadając wojnę Rosji.

© Sputnik. Stringer Jarosz pomarzył o blitzkriegu w zdobyciu Krymu

„Nie wypowiemy im wojny z jednej prostej przyczyny. Proszę porównać potencjał wojskowo-ekonomiczny i siły Ukrainy i Rosji pod względem liczebności i składu. Byłoby to bardzo porywcze z naszej strony. To po pierwsze" — powiedział deputowany.

Drugą przeszkodą jest zdaniem deputowanego zmęczenie ukraińskiego społeczeństwa wojną.

„Po sześciu falach częściowej mobilizacji społeczeństwo jest już zmęczone takimi «imprezami», ogólnie Ukraińcy są już po prostu zmęczeni wojną. A wojna z Rosją to jednoznacznie powszechna mobilizacja. Nie będzie już powtórki z wiosny 2014 roku, kiedy można było na fali patriotyzmu mobilizować naszych ludzi, bo ich kondycja moralno-psychologiczna była w dużo lepszym stanie" — zauważył Timczuk.

Trzecią przeszkodą jest zdaniem deputowanego zły stan ukraińskiej gospodarki, który jeszcze bardziej się pogorszy w przypadku przestawienia gospodarki na tory wojskowe.

„Jest jeszcze jedna rzecz, która dotyczy powszechnej mobilizacji. To nie jest tak, że bierzesz broń do rąk i idziesz walczyć. To także przestawienie gospodarki na tory militarne. Jeśli zmusić naszą gospodarkę do pracy wyłącznie na rzecz frontu, to negatywna sytuacja gospodarcza, jaką dzisiaj mamy, przekształci się w zapaść, i to w ciągu kilku tygodni. To znaczy, jak by nie patrzeć, wypowiedzenie wojny Rosji zakończy się dla nas tragicznie" — skonkludował Tymczuk.