Rosja rozpoczyna tajny eksperyment na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Jak podkreśla magazyn Popular Mechanics, NASA nie ma pojęcia, co to takiego.

Jak podaje periodyk, „nieznany przyrząd " został przymocowany do zewnętrznej, przedniej sekcji korpusu statku zaopatrzeniowego. Kiedy Amerykanie zapytali o ten przedmiot stronę rosyjską, Moskwa odpowiedziała tylko, że jest to „sprzęt naukowy, przeznaczony do jednorazowego transportu statkiem zaopatrzeniowym".

Według Popular Mechanics może chodzić o test nowego czujnika optycznego. Podobne próby mogą mieć znaczenie dla wojskowości, pozwalając modernizować urządzenia wczesnego rozpoznania.