Taktyka polega na atakowaniu rosyjskich okrętów przez ukraińskie z różnych stron. Dowództwo Ukrainy uważa, że „przeciwnik” nie będzie w stanie mieć na celowniku kilka celów jednocześnie, a więc rzekomo będzie podatny na atak.

Deputowany Dumy Państwowej Rosji z Sewastopola Dmitrij Bielik w wywiadzie dla portalu Zwiezda porównał ukraińską marynarkę wojenną do somalijskich piratów, dodając, że rozbójnicy morscy atakują statki handlowe, a w tym przypadku będą mieli do czynienia z „wysoko profesjonalną rosyjską armią lub flotą”. „Sądzę, że wynik każdej walki będzie do przewidzenia, gdy za pięć bądź dziesięć minut pojawi się samolot Su-30 i po "komarowej ukraińskiej flocie" nie pozostanie ani śladu” — podkreślił.

Bielik przypomniał, że Rosja wielokrotnie potwierdzała, że poziom obronności naszego państwa jest bardzo wysoki.

„Myślę, że pycha ukraińskich polityków i szefów resortu obrony jest niczym innym, jak tylko pychą. My wszyscy świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie to wataha szakali i wynik będzie przewidywalny: w ciągu 15, a może i 10 minut walki po tej zgrai nie zostanie nic” — podsumował deputowany.