W Syrii zginął generał odpowiadający za obronę Dajr az-Zaur

Poinformował o tym RIA Novosti sztab operacji.

Generał Issam zginął dzisiaj w rejonie wyspy Saker po nadepnięciu na minę — poinformowało źródło agencji.

Na początku kryzysu Zahreddine dowodził oddziałami republikańskiej gwardii i oczyszczał osiedla na przedmieściach Damaszku. Przez ostatnie 3,5 lata odpowiadał za obronę oblężonego Dajr az-Zaur.