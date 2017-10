Japońska sonda odkryła tunel na Księżycu

© Sputnik. Said Tzarnaev Rosja i USA zbudują nową stację kosmiczną na orbicie Księżyca

Japońscy uczeni z Instytutu Przestrzeni Kosmicznej i Badań Astronomicznych przy Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) odkryli na Księżycu gigantyczny tunel, w którym można zbudować bazę kosmiczną — poinformowała agencję Ria Novosti rzeczniczka prasowa JAXA Azusa Yabe.

„Dane pochodzą z sondy Kaguya, która została opuszczona na Księżyc w 2007 roku i w ciągu półtora roku zbierała informacje. Jednak wtedy nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia takiej analizy. Było to możliwe (dopiero — red.) przy współczesnym poziomie technologii. Okazało się, że w rejonie Marius Hills znajduje się otwór o średnicy i głębokości 50 m, który łączy się z tunelem, biegnącym kilkadziesiąt kilometrów pod powierzchnią Księżyca" — powiedziała rozmówczyni agencji.

Po przeanalizowaniu wskaźników promieniowania i temperatury, uczeni doszli do wniosku, że tunel chroni przed wahaniami temperatury i radiacji, a także jest odporny na upadek meteorytów. Wszystkie te czynniki są poważną przeszkodą do zbudowania bazy na Księżycu — dodała Yabe.

Oprócz tego zdaniem uczonych tunel, który został wyrzeźbiony przez lawę wulkaniczną na Księżycu, może zawierać dowody na to, że wcześniej na satelicie Ziemi istniały bieguny magnetyczne, a także pozwala mieć nadzieję, że zostaną odnalezione tak zwane substancje lotne, m.in. woda — podkreśliła JAXA.

Otwór (wówczas zakładano, że jego średnica wynosi 80 metrów) został odkryty już w 2009 roku. Zakładano, że prowadzi on do systemu podziemnych tuneli, jednak nie znaleziono na to dowodów.

© Fotolia/ Vadimsadovski Dalsza eksploracja kosmosu może zabić ludzkość

Tymczasem teraz, analizując dane, przekazane przez sondę, uczeni doszli do wniosku , że podobnych tuneli, wychodzących na powierzchnię Księżyca jest niewiele i jest to bardzo rzadkie zjawisko — podkreśliła JAXA. Specjaliści obliczyli także głębokość, na jakiej znajduje się tunel: wynosi ona od 10 do 100 m na różnych odcinkach.

„Dopiero dokonaliśmy tego odkrycia, nie ma jeszcze konkretnych planów, dotyczących jego wykorzystania, jednak uważamy, że takie korzyści (odkrycia tunelu —red.), jak możliwość ochrony ludzi i sprzętu przed promieniowaniem i (konsekwencjami — red.) uderzenia meteorytów dają podstawy do wykorzystania go w przyszłości jako miejsca budowy bazy (ziemian —red.). Co prawda, jest jeszcze za wcześnie, by mówić o jakiś (konkretnych — red.) terminach: wiemy jeszcze zbyt mało o tym, jakie procesy zachodzą wewnątrz tunelu" — powiedziała rzeczniczka prasowa JAXA.