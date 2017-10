Sawczenko: Ci ludzie chcą „dorwać się do koryta władzy"

© AFP 2017/ Sergei Supinsky Sawczenko: Pożar pod Winnicą miał ukryć ślady przestępstwa

„Politycy, którzy wyprowadzili ludzi przed budynek Rady, dali im coś dla zachęty. Gdyby jednak ci ludzie myśleli, zrozumieliby, że to absolutnie bezsensowne żądania. Nic się na lepsze nie zmieni, ale ludziom trzeba było zapodać jakieś hasło. Ukraińcy rozumieją, że chcą protestować, chcą wyjść i wszystko zmienić. Jak? Nikt im tego nie podpowiada. Jutro na przykład władza uchwali trzy ustawy i co dalej? Dalej praktycznie nic się nie zadzieje, dlatego że potrzeba czasu" — powiedziała Sawczenko w komentarzu dla kanału telewizyjnego „112 Ukraina".

Zdaniem ukraińskiej deputowanej politycy zorganizowali demonstrację nie po to, żeby zmusić władzę do spełnienia tych żądań, lecz po to, by „ludzie pomogli im pozbyć się obecnej władzy" i zająć jej miejsce — „dorwać się do koryta władzy".