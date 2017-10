Rotacja rosyjskich sił pokojowych w Naddniestrzu

Bataliony motostrzeleckie operacyjnej grupy rosyjskich wojsk w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej przystąpiły do rotacji, informuje w środę służba prasowa Zachodniego Okręgu Wojskowego. „Rotacja rosyjskich batalionów sił pokojowych w strefie bezpieczeństwa jest planowa i zakończy się 23 października” - czytamy w oświadczeniu.

Według Zachodniego Okręgu Wojskowego rotacja odbywa się w dwóch etapach. W ramach pierwszego personalnej motostrzeleckiej dywizji załaduje standardowe bronie i wyposażenie na pojazdy, a w ramach drugiego wkroczy do ​​centralnej części strefy bezpieczeństwa, która znajduje się w Dubossarach.

Na terenie Naddniestrza znajduje się operacyjna grupa wojsk rosyjskich, która jest następcą 14. ogólnowojskowej armii, która po rozpadzie ZSRR została przeniesiona pod rosyjską jurysdykcję. Jej głównym zadaniem jest misja pokojowa i ochrona składów amunicją.

Naddniestrze, którego 60% mieszkańców to Rosjanie i Ukraińcy, dążyło do oderwania się od Mołdawii jeszcze przed upadkiem ZSRR, obawiając się, że na fali nacjonalizmu Mołdawia przyłączy się do Rumunii. W 1992 roku, po nieudanej próbie władz Mołdawii siłowego rozwiązania problemu, Naddniestrza stało się faktycznie niekontrolowanym przez Kiszyniów terytorium.