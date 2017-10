Rosja wezwała USA do niezwłocznej likwidacji broni chemicznej

Rosja, która we wrześniu zlikwidowała ostatnie zapasy broni chemicznej, wczoraj wezwała USA i inne państwa, by „niezwłocznie poszły za jej przykładem" i zlikwidowały arsenały tej broni.

Występując na posiedzeniu I Komisji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zastępca dyrektora Departamentu ds. Nieproliferacji i Kontroli nad Zbrojeniami MSZ Rosji Władimir Jermakow nazwał to historycznym wydarzeniem, proponując jego wpisanie do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego.

„Wiecie, że dostaliśmy w spadku największy na świecie arsenał tego rodzaju broni masowego rażenia i godnie poradziliśmy sobie z zadaniem jego likwidacji, tym sposobem dobitnie potwierdzając przywiązanie Rosji do ścisłego przestrzegania swoich zobowiązań w ramach umów międzynarodowych" — powiedział dyplomata. Według niego likwidacja przez Rosję swojego arsenału chemicznego to „historyczny kamień milowy dla całej wspólnoty międzynarodowej".

„Jednocześnie nie można na tym poprzestać. Wzywamy wszystkie pozostałe państwa, które nadal posiadają broń chemiczną, do niezwłocznego pójścia za przykładem Rosji. W pierwszej kolejności dotyczy to państwa będącego inicjatorem konwencji, które zawsze było najaktywniejszym propagatorem jej idei, gdy dotyczyło to innych państw, a teraz czemuś samo nadal jest największym posiadaczem broni chemicznej" — podkreślił Jermakow, wyrażając zdumienie w związku z tym, że USA próbują „rzucić cień na już dokonane wybitne osiągnięcia innych państw, takich jak Syria".

W odpowiedzi na to stały przedstawiciel USA na Konferencji Rozbrojeniowej Robert Woods potwierdził, że jego państwo „jest przywiązane do celu likwidacji pozostałych zapasów broni chemicznej do końca 2023 roku". Poza tym przypomniał, że USA brały aktywny udział w likwidacji rosyjskiego programu broni chemicznej, przeznaczając na niego miliard dolarów.

© AFP 2017/ Fabrice Coffrini „Wielka Brytania nie może mieć normalnych stosunków z Rosją"

Jermakow w swoim wystąpieniu podkreślił rolę USA oraz szeregu innych państw, w tym Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady, Holandii, Nowej Zelandii, Polski, Niemiec i Francji. „Jesteśmy wdzięczni wszystkim partnerom za udzieloną pomoc" — podkreślił. „Teraz, kiedy ta tytaniczna praca jest już za nami, można bez przesady powiedzieć, że likwidacja przez Rosję arsenału chemicznego to historyczny kamień milowy dla całej wspólnoty międzynarodowej. Liczymy, że to znajdzie odpowiednie odzwierciedlenie w rezolucji obecnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej konwencji o zakazie broni chemicznej" — podkreślił dyplomata.

Wicedyrektor Departamentu Rosji przypomniał także o rosyjskiej inicjatywie dotyczącej rozpoczęcia rozmów na temat opracowania konwencji ds. walki z chemicznymi i biologicznymi atakami terrorystycznymi, stwierdzając, że „w pierwszym szeregu niepewnych" znajdują się USA i inne państwa, które „bezpodstawnie oskarżają syryjski rząd" o użycie bojowych substancji trujących przeciwko własnemu narodowi. Wezwał wszystkie państwa do pracy „w duchu kompromisu” i brania pod uwagę nie tylko własnych racji, ale również wspólnych nienaruszalnych interesów bezpieczeństwa międzynarodowego i stabilności strategicznej.

Rosja podpisała konwencję o zakazie broni chemicznej 13 stycznia 1993 roku i ratyfikowała ją 5 listopada 1997 roku. Zgodnie z nią państwo zadeklarowało prawie 40 tys. ton broni chemicznej i zobowiązało się do jej całkowitej likwidacji. 27 września ostatni pocisk chemiczny został zniszczony w obiekcie w Kiznerze (Udmurcja), a inspektorzy OUBZ oficjalnie potwierdzili całkowitą likwidację przez Rosję wszystkich zapasów bojowych substancji trujących. Początkowo przypuszczano, że ten proces zarówno w USA, jak i Rosji dobiegnie końca w 2012 roku, lecz terminy były wielokrotnie przekładane.

Według danych amerykańskiego Stowarzyszenia Kontroli nad Zbrojeniami do chwili obecnej USA zlikwidowały około 90% zapasów substancji trujących, które stanowiły około 28 tys. ton. We wrześniu dyrektor organizacji Daryl Kimball nie wykluczył, że USA mogą ponownie zwrócić się do OUBZ z prośbą o przełożenie terminu utylizacji swojego arsenału broni chemicznej.