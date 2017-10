Kiedy rosyjskie oddziały wycofają się z Syrii?

Terminy wycofania rosyjskiego kontyngentu wojskowego z Syrii będą zależeć od prac w Astanie i lokalizacji ingerencji z zewnątrz, ale raczej nie stanie się to przed końcem roku, powiedział RIA Novosti szef Komitetu Dumy Państwowej ds. obrony Władimir Szamanow.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Zakończenie operacji w Syrii to nie koniec terroryzmu

Wcześniej minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu oświadczył, że operacji przeciwko terrorystom w Syrii dąży do zakończenia. Jednocześnie zauważył, że istnieje kilka punktów wymagających pilnej decyzji i dyskusji na temat perspektyw dalszego rozwoju sytuacji w Syrii.

„Myślę, że do końca roku jest to mało prawdopodobne. Myślę, że to nastąpi w ciągu następnego roku, ale wszystko zależy od tego, jak będzie układać się pokojowe życie… trzeba zrozumieć, że ostateczna faza jest najtrudniejsza. Wszystko będzie zależeć od tego, jak potoczą się prace w Astanie, jak będzie zlokalizowana ingerencja z zewnątrz” — powiedział Szamanow.

Deputowany zaznaczył, że po części Rosja już wycofała swój personel z Syrii, w szczególności jesienią została zmniejszona grupa lotnicza.

Platforma „Astana” prowadzi pertraktacje w sprawie militarnego aspektu syryjskiego uregulowania od stycznia. Odbyło się już sześć rund spotkań: w styczniu, lutym, marcu, maju, lipcu i wrześniu. Po szóstej rundzie międzynarodowego spotkania ws. Syrii w Astanie w dniach 14-16 września ogłoszono utworzenie czterech stref deeskalacji w Syrii.