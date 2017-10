USA przeciwko Japonii: pierwsza na świecie bitwa bojowych robotów (wideo)

Za pojedynkiem gigantycznych maszyn bojowych można było śledzić na kanale Twitch i na YouTube. Za zwycięzcę uznano amerykańskiego robota, któremu udało się uszkodzić prawą rękę "Japończyka".

Przygotowanie do pojedynku zaczęło się jeszcze w 2015 roku, kiedy to Amerykanie wyzwali Japończyków do walki. Początkowo zakładano, że roboty będą tylko strzelać do siebie specjanymi pociskami, jednak Japończycy nalegali na przeprowadzenie walki wręcz. Dwa lata trwało poszukiwanie środków i modernizacja uzbrojenia robotów.

Walka miała odbyć się w sierpniu 2017 roku, jednak nie udało się przygotować wszystkiego na czas. Do walki doszło ostatecznie dwa miesiące później w Japonii i składała się ona z trzech części, w których udział wzięli dwa amerykańskie roboty i jeden japoński. Do zwycięstwa w każdej rundzie potrzeba było, aby robot przeciwnika upadł, wyłączył się lub aby poddał się sam pilot.

W decydującej rundzie walki, pod ostrzałem z broni japońskiego robota "Amerykanie" przykrywając się zaimprowizowaną tarczą doszli do przeciwnika. Eagle Prime prawie odpiłował piłą łańcuchową prawą rękę japońskiego robota, na której znajdowała się główna broń. Bitwę można obejrzeć na wideo:

W kolejnej rundzie bojów ogromnych robotów mogą wziąć udział komanda Megabots i chińska firma Greatmetal. Chińczycy konstruują pilotowanego bojowego robota Monkey King, który może poruszać się na czterech kończynach dla lepszej stabilności, umie wstawać i korzysta z gigantycznego kija.