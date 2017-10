Syn Kaddafiego wraca do polityki

Adwokat rodziny Kaddafiego Khalid al-Zaidi powiedział agencji Sputnik, że syn byłego libijskiego lidera Saif al-Islam Kaddafi powróci do polityki.

„Obecna sytuacja w kraju, brak dialogu, niezrozumienie faktycznego stanu rzeczy, wszystko to dyktuje konieczność powrotu Saifa al-Islama. To konieczne do osiągnięcie porozumienia politycznego" — powiedział adwokat.

„Od czasu do czasu pojawiają się informacje, że Saif al-Islam wyjechał z Libii, ale to nieprawda. Kontaktuje się z libijskimi liderami, przedstawicielami wspólnot w celu uregulowania sytuacji politycznej i pojednania zwaśnionych stron. Jego praca wyróżnia się na tle trwających w Tunisie rozmów" — powiedział adwokat.

Negocjatorzy zajmują się nie ustabilizowaniem sytuacji, lecz dogadują się między sobą, dbając o własne interesy, dalekie od potrzeb prostych Libijczyków. W czasie takich rozmów realizowane są plany innych krajów, którym jest na rękę przeciągający się konflikt w Libii.

Khalid al-Zaidi dodał, że „Libijczycy niczego nie oczekują od tych rozmów, dlatego że już od 7 lat nie przynoszą one żadnego rezultatu. Przynoszą tylko cierpienia, wojnę, destrukcję i głód.

Salifa al-Islama Kaddafiego popierają nie jakieś siły polityczne i grupy zbrojne, lecz prosty naród. „Wszyscy Libijczycy są uzbrojeni po zęby, wszystkie grupy dysponują solidnym arsenałem broni. Saif al-Islam będzie się kierować dążeniem prostych Libijczyków, którzy chcą uczestniczyć w walce z terroryzmem i ustabilizować sytuację w kraju" — powiedział adwokat. „Większość libijskich plemion czeka na działania ze strony Saifa al-Islama. Teraz jest on jedyną nadzieją dla mieszkańców kraju".

Co się tyczy miejsca przebywania Saifa al-Islama, adwokat powiedział, że nie siedzi on w jednym miejscu, lecz „jeździ po całym kraju i prowadzi liczne spotkania z narodem, plemionami i miejscowymi liderami". Adwokat zdementował doniesienia, że Kaddafi wyjechał do Egiptu czy w inne miejsce. „Nie wyjeżdżał i nie wyjedzie z Libii" — powiedział adwokat rodziny Kaddafiego Khalid al-Zaidi.