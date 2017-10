Ptaki uszkodziły najnowszy myśliwiec izraelskich sił zbrojnych

Rzecznik prasowy izraelskiego wojska potwierdził doniesienia o incydencie, które wcześniej pojawiły się w wielu lokalnych mediach, i podkreślił, że usterki są nieznaczące, a ich usunięcie potrwa kilka dni.

© AFP 2017/ Jalaa Marey Syria ostrzega Izrael przed kolejnymi „aktami agresji"

„W czasie przygotowań do lądowania znaleziono drobne uszkodzenia po tym, jak z samolotem zderzyły się dwa ptaki" — poinformowali wojskowi, dodając, że myśliwiec amerykańskiej produkcji odbywał lot treningowy.

„Samolot szczęśliwie dotarł do bazy i został oddany do serwisu, jak to się odbywa w tego typu sytuacjach. Samolot wróci do eksploatacji za kilka dni" — czytamy w komunikacie.

W poniedziałek Siły Zbrojne Izraela zbombardowały syryjską baterię artyleryjską rozmieszczoną na wschód od Damaszku w reakcji na ostrzał izraelskich samolotów pełniących zadanie wywiadowcze w przestrzeni powietrznej Libanu. Wszystkie samoloty szczęście wróciły do baz — przekazali wojskowi. Państwowa stacja radiowa Kan-Bet przekazała później, że zasadniczą decyzję o likwidacji syryjskiej baterii „Ramadan" wyposażonej w radzieckie wyrzutnie S-200 izraelskie dowództwo podjęło już pięć tygodni temu, kiedy ta w kolejny raz pokazała, co potrafi, otwierając ogień do samolotów państwa izraelskiego.