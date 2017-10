Kto może stać się siłą napędową nowego Majdanu?

Oznajmił to deputowany Rady Najwyższej, lider partii Korpus Narodowy Andrij Bilecki w wywiadzie dla portalu Apostrof.

Jednocześnie powiedział, że jego byli członkowie nie będą kierować się walką o władzę.

„Czy możecie sobie wyobrazić, że "Azow", "Donbas", weterani 79. brygady aeromobilnej i tak dalej poprą na przykład (szefa MSW Arsena) Awakowa i wystąpią przeciwko (prezydentowi Petru) Poroszence?" — podkreślił Bilecki.

Jego zadniem do zmiany władzy na Ukrainie nie dojdzie wskutek zamachu stanu.

„Tu nie Ameryka Łacińska, gdzie można zorganizować bunty typu „przyszli wojskowi, otoczyli pałac prezydencki"… Być może spodoba się to zwykłym obywatelom, ale to jest nierealistyczne. To oczywiście zabawne rzeczy, lecz może o tym mówić (deputowany Wadym) Rabinowycz, ponieważ może to zwiększyć jego notowania, ale równie dobrze może tego nie być. Możliwy jest tylko wewnętrzny wybuch" — twierdzi Bilecki.