W Kijowie nie ustają protesty

Ankieta Czym zakończą się protesty na Ukrainie? Kolejnym "Majdanem" i zmianą władzy 33.1% (42)

Protestujący wkrótce się rozejdą 39.4% (50)

Dymisją Poroszenki 9.4% (12)

Nie interesuje mnie sytuacja na Ukrainie 18.1% (23) Głosowało: 127 Wszystkie ankiety Kolejnym "Majdanem" i zmianą władzy

Protestujący wkrótce się rozejdą

Dymisją Poroszenki

Nie interesuje mnie sytuacja na Ukrainie Wszystkie ankiety

Przed zebranymi wystąpił deputowany Rady z partii Samopomoc Jegor Sobolew. Wyartykułował żądania protestujących , które nie zmieniły się od poprzedniego, wtorkowego wiecu: zniesienie immunitetu deputackiego, reforma systemu wyborczego i powołanie sądów antykorupcyjnych. Zażądał, by Rada już we czwartek przystąpiła do rozpatrzenia projektów ustaw o zniesieniu immunitetu deputackiego i reformie systemu wyborczego.

Protestujący, którzy zebrali się na Placu Konstytucji w pobliżu Rady, trzymają w rękach flagi partii Batkiwszczyna Julii Tymoszenko, kilka flag partii nacjonalistycznej Swoboda oraz flagi państwowe. Uczestnicy akcji słuchają transmisji z posiedzenia parlamentu, na którym są rozpatrywane dokumenty dotyczące reformy służby zdrowia.

​

​