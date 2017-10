Media: Korea Północna proponuje USA pokój

„Najbardziej racjonalne jest uznanie nieodwracalnego statusu jądrowego KRLD i poszukiwanie drogi do pokojowego współistnienia” — cytuje publikację południowokoreańska agencja Yonhap.

„Tylko radzimy, niczego nie narzucamy”, podkreśla organ Komitetu Centralnego Koreańskiej Partii Robotniczej, pozostawiając wybór Stanom Zjednoczonym. Według gazety „źródło konfrontacji nuklearnej ” między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi od początku do końca leży we wrogiej polityce Ameryki w stosunku do Pjongjangu.

Jak zaznacza Yonhap, „Rodong Sinmun” wypomina również Chinom i Rosji poparcie sankcji wobec KRLD w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

„Są mocarstwa, które są ze Stanami Zjednoczonymi z egoistycznych powodów utrzymania obecnego porządku światowego wokół mocarstw atomowych” — cytuje agencja komentarz północnokoreańskiej gazety.