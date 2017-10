Prezydenci USA już nie raz użyli „czerwonego przycisku”

Były prezydent USA Barack Obama korzystał z czerwonego przycisku zainstalowanego na biurku w Gabinecie Owalnym do zamawiania herbaty.

Taką historię opowiedział brytyjski miliarder, właściciel holdingu Virgin Group Richard Branson w swojej autobiografii Finding my Virginity, której fragmenty przywołuje gazeta The Washington Examiner.

Branson zwrócił kiedyś uwagę na czerwony przycisk na biurku, na co Obama odpowiedział: „Wcześniej takie przyciski wykorzystywano w sytuacjach nadzwyczajnych. Dziś z jej pomocą zamawiam herbatę dla gości".

Wcześniej amerykańscy dziennikarze przekazali, że obecny gospodarz Białego Domu Donald Trump korzysta z czerwonego przycisku, kiedy ma ochotę orzeźwić się colą.

„Czerwony przycisk" to tradycyjna nazwa systemu, który ma umożliwiać prezydentom mocarstw atomowych na odpalenie międzykontynentalnych rakiet. System przedstawia sobą tzw. atomową walizeczkę ze specjalnymi urządzeniami i kodami do odpalania rakiet. To mobilny element w systemie strategicznej obrony USA, który ma być wykorzystany w sytuacji, kiedy szef państwa znajduje się poza stacjonarnymi punktami dowódczymi.