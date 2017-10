Projekt „Tytan" od Apple (wideo)

Mowa o zainstalowanym na dachu samochodu systemie złożonym z kamer i czujników. System analizuje dane z otoczenia i daje możliwość kierowania samochodem za pomocą autopilota - informuje gazeta Tech Crunch.

Going to need more than 140 characters to go over *'s Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa