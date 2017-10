„Pieskie życie” w CIA

Służbowy pies o nazwie Lulu, który stracił zainteresowanie swoimi działaniami, został „zwolniony” z amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej.

„Dla naszych trenerów psów policyjnych ważne jest, aby psy kochały wykonywaną pracę. Czasami szczenięta dają do zrozumienia, że służba w poszukiwaniu materiałów wybuchowych nie jest dla nich. Tak właśnie się stało z jednym z wychowanków jesiennej «klasy szczeniąt» 2017” — informuje CIA na swojej stronie internetowej.

Jak czytamy w wiadomości, kilka tygodni po rozpoczęciu szkolenia Lulu straciła zainteresowanie poszukiwaniem materiałów wybuchowych, nie dało jej się zmotywować jedzeniem ani zabawą.

Tak czasami się zdarza ze szczeniakami, ale zazwyczaj ten stan trwa jeden czy dwa dni. „Ale dla niektórych psów, jak Lulu, jest jasne, że problem nie jest tymczasowy. Po prostu nie jest to praca, do której są przeznaczone” — wyjaśnia CIA.

Zazwyczaj w takich przypadkach opiekun psa zabiera go do siebie do domu. Tak też się stało z Lulu. „Będziemy tęsknić za Lulą, ale to było dobre dla niej. Życzymy jej wszystkiego najlepszego w jej nowym życiu” — czytamy w wiadomości.