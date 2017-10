Premier Szydło chce rozmawiać o Nord Stream 2 na szczycie UE

Według rzecznika, „Polska oczekuje na szybkie działania legislacyjne Komisji Europejskiej w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2".

— Sprawa ta zostanie jednoznacznie podniesiona na szczycie UE przez premier Beatę Szydło — powiedział rzecznik rządu.

Bochenek podkreślił, że kwestia budowy gazociągu od wybrzeża Rosji przez Morze Bałtyckie do Niemiec jest niezwykle istotna z punktu widzenia Polski i wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej.

— Nord Stream 2 jawnie narusza nie tylko zasadę europejskiej solidarności energetycznej, ale jest wymierzony w niezależność i bezpieczeństwo całego regionu — powiedział Bochenek.

Projekt Nord Stream-2 przewiduje budowę dwóch nitek gazociągu o łącznej przepustowości 55 mld m3 gazu rocznie od rosyjskiego wybrzeża przez Bałtyk do Niemiec. Nowy gazociąg ma biec równolegle do Gazociągu Północnego. Przeciwko realizacji projektu wystąpiły niektóre państwa, w tym Ukraina, które obawiają się utraty zysków z tranzytu rosyjskiego gazu, a także Stany Zjednoczone, mające ambitne plany wysyłania swego gazu skroplonego do Europy.

Operatorem projektu, który oszacowano na 9,5 mld euro, jest spółka Nord Stream-2 AG (jej jedynym akcjonariuszem jest Gazprom). Europejscy partnerzy — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — mają sfinansować Gazociąg Północny-2 w 50%, czyli po 950 mln euro każdy. Gazprom wyłoży drugą połowę — 4,75 mld euro.