Waszczykowski: Mamy o Rosji inne zdanie niż Węgrzy

Minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski skrytykował węgierskie władze za częste, jego zdaniem, wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w kraju. Powiedział o tym w wywiadzie dla tygodnika Heti Valasz.

Minister został zapytany o stosunek do faktu, iż w sierpniu Putin złożył już drugą w tym roku wizytę na Węgrzech. Waszczykowski odpowiedział, że „nie cieszymy się z tego, ponieważ mamy o Rosji inne zdanie”. Ponadto Waszczykowski oznajmił, że Węgry „powinny dostosowywać się do stanowiska UE w stosunkach z Rosją”.

Według niego przedstawiciele Polski otwarcie mówili o tym z ministrem spraw zagranicznych i premierem Węgier.

Podkreślił także, że rozumie zależność Węgier od rosyjskiego gazu oraz to, że współpraca z Rosją w chwili obecnej jest jedyną możliwością zaopatrzenia się w paliwo, ponieważ terminale LNG w Polsce i Chorwacji a także rurociągi nadal są niedostępne. „Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasz cel polega jednak na tym, by do 2022 roku całkowicie uniezależnić się od rosyjskiego gazu" — powiedział Waszczykowski.

Jednocześnie podkreślił, że Polska nie nazywa premiera Węgier Viktora Orbana „przyjacielem Putina”. „To pragmatyczny polityk, który nie ma innych możliwości” — powiedział. Podkreślił, że Polska chce stworzyć alternatywę dla rosyjskiego gazu. „Jeśli alternatywa jednak się pojawi i Węgry z niej nie skorzystają, możemy zmienić swoje zdanie” — dodał Waszczykowski.