Czy strefy deeskalacji przeobrażą się w podział Syrii?

© REUTERS/ Erik De Castro Wyzwolenie syryjskiej Rakki 14

- Życie zmusza do komunikowania się. Na poziomie życiowym i gospodarczym rozpocznie się współpraca, która w nieuchronny sposób doprowadzi do powstania politycznego rozwiązania, powiedział Putin.

Rosyjski lider oświadczył, że proces w Astanie nabiera pozytywnego obrotu — Dzięki pozycji Turcji, Iranu i rządu Syrii udało nam się zbliżyć do redukcji rozlewu krwi. Ze Stanami Zjednoczonych mamy stałą, stabilną, choć niełatwą współpracę. Do tej pory udawało się nam dogadywać co do wielu rzeczy, w tym także co do południowej strefy eskalacji, gdzie mają wpływ interesy Izraela i Jordanii.

— W najbliższym czasie dobijemy tam terrorystów, dodał prezydent Rosji.