„Nikt nie rozumie Rosjan lepiej niż Polacy”

Nasza korespondentka Sputnika Wiktoria Daniłowa przez kolejne kilka dni będzie opowiadać o przebiegu XIX Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów z samego centrum wydarzeń.

Soczi przywitało mnie słońcem, jest tu ciepło jak latem i wygląda na to, że temperaturę powietrza «podgrzewają» panujące tu emocje. Park Olimpijski, gdzie rozgrywają się główne wydarzenia festiwalowe, jest wypełniony młodzieżą, która w środę przyjechała do Soczi z innych rosyjskich miast. Liczba uczestników przewyższyła już 25 tys. osób.

Program dyskusyjny forum osiągnął swój punkt kulminacyjny. Z racji swoich zainteresowań zawodowych, pierwszym miejscem, do jakiego trafiłam w poszukiwaniu tematu do reportażu, było Centrum Medialne, w którym omawiane są aktualne problemy oraz drogi rozwoju dziennikarstwa na kilka lat do przodu.

Udało mi się posłuchać dyskusji „Wizerunek Rosji w światowych mediach". Jako mentor wziął w niej udział były redaktor The Moscow Times Joseph Boris. Dziennikarz podkreślił, że pomimo całej antyrosyjskiej histerii, zachodnie media postrzegają Rosję jako kraj z ogromnym potencjałem:

„Rosja to bogaty, dynamicznie rozwijający się kraj. Teraz wszyscy jesteśmy w Soczi — mieście, w którym zaledwie trzy lata temu odbyły się Igrzyska Olimpijskie: tysiące ludzi przyjechało tutaj po raz pierwszy. Dzięki ważnym projektom ostatnich lat Rosja zdobyła uznanie na arenie międzynarodowej nie tylko za swoje znaczenie polityczne, ale także osiągnięcia w nauce, wysoki poziom edukacji i postęp technologiczny — zachodnia prasa to zauważa. Oprócz tego, dużą rolę zaczynają odgrywać media społecznościowe, które nie są w takim stopniu upolitycznione i pomagają ludziom z różnych krajów kształtować wspólną przyszłość" — powiedział Joseph Boris.

Tymczasem były korespondent agencji informacyjnej Ria Novosti w Stanach Zjednoczonych, aktualnie komentator polityczny portalu gazeta.ru Aleksandr Braterskij, podjął temat antyrosyjskich nastrojów w polskich mediach.

„W Polsce ma miejsce antyrosyjska retoryka i będzie ona w dalszym ciągu trwać. Trzeba się z tym pogodzić. Jednak po to, aby z nią walczyć, powinniśmy orientować się na ludzi, którzy chcą zmienić tę sytuację. Motywy przewodniczącego partii rządzącej PiS Jarosława Kaczyńskiego można zrozumieć: śmierć brata odcisnęła na nim piętno, które zmienia się niestety w pewne teorie spiskowe" — powiedział komentator polityczny portalu gazeta.ru. Aleksandr Braterskij.

Wydaje mi się, że w Unii Europejskiej nikt nie rozumie Rosjan lepiej, niż Polacy — ani Brytyjczycy, ani Francuzi. Pomimo aktualnych problemów w stosunkach rosyjsko-polskich, można znaleźć masę ludzi w tych krajach, którzy odnoszą się do siebie z sympatią i interesują się kulturą swoich sąsiadów. Powinniśmy przeznaczać więcej czasu na wspólne spotkania, wydarzenia kulturalne i sportowe. Tzw. dyplomacja ludowa może uzdrowić nie tylko stosunki polityczne, ale także środowisko informacyjne — dodał Braterskij.