ONZ: majątek 2,5 tysiąca miliarderów to PKB 150 krajów

Jak stwierdzono, "dziś majątek 2473 miliarderów na świecie jest porównywalny z PKB 4/5 państw świata w 2015 roku". Takie dane zostały otrzymane drogą analizy, przeprowadzonej przez kompanię analityczną Wealth-X, której wyniki pokazują, że w rękach miliarderów na całym świecie zgromadzono aktywy na sumę 7,7 biliona dolarów.

W związku z tym, jak podkreśla się w dokumencie, na tle tego, jak poszczególne "uprzywilejowane gospodarstwa domowe dysponują budżetem w rozmiarze miliardów dolarów, wiele setek milionów rodzin z trudem przeżywa za mniej niż 1,25 dolara dziennie", co jest nie tylko niesprawiedliwe, ale i stanowi ryzyko dla gospodarki, wspólnoty i państwa.

Niemniej jednak, w raporcie wskazano na to, że ogólnie nierówność między państwami ulega redukcji, jednak wewnątrz samych państw, szczególnie rozwijających się, obserwuje się odwrotny obraz. Jako przykład zauważył on, że w okresie od 2008 do 2013 roku w 34 państwach przepaść społeczna zwiększyła się, a dochody 60 % ludności miały bardziej dynamiczny wzrost niż pozostałych. To wywierać może negatywny wpływ nie tylko na te państwa, ale stanowi również zagrożenie dla osiągnięcia stawianych przez ONZ w 2015 roku celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, wśród których jest zadanie zlikwidowania biedy do 2030 roku.