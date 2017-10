Kaliningrad szykuje się na Mundial

Budowa obiektów infrastrukturalnych klastra turystyczno-rekreacyjnego Rauschen w Swietłogorsku, kurorcie znaczenia federalnego, powinna być ukończona przed mistrzostwami świata w piłce nożnej 2018 roku — powiedział dziennikarzom tymczasowo pełniący obowiązki wiceprzewodniczącego rządu obwodu kaliningradzkiego Garri Goldman.

„Klaster turystyczny „Rauschen" to budowa promenady i towarzyszących jej infrastrukturalnych projektów. Wszystko to powinno być zakończone przed mistrzostwami świata. Klaster tworzony był z myślą o tym, żeby uczestniczyć w federalnym programie docelowym. Klaster powinien skupić federalne pieniędze i komercyjne środki w proporcji jeden do trzech" — powiedział Goldman.

Klaster turystyczny Rauschen zawiera promenadę wzdłuż morskiego wybrzeża, umocnienie zejścia przylegającego do promenady, a także hotele, domy gościnne i inne obiekty. Zakończono już rekonstrukcję kilku ulic Swietłogorska, prowadzone są prace mające na celu przedłużenie promenady, wzmocnienie wybrzeża, zostanie powiększona też przylegająca plaża. Wcześniej media donosiły, że wielkość państwowych inwestycji w projekt wyniesie 1,4 mld rublu.

„Jeśli mówić o koncepcji urbanistycznej w ramach klastra Rauschen, to koncepcja zabudowy Swietłogorska pokrywa się właśnie z koncepcją rozwoju klastra i pełną rezygnacją z aparthoteli. Kiedy zostaną przyjęte zasady zabudowy, rozpoczniemy proces realizacji" — dodał Goldman.

Swietłogorsk położony jest w odległości 40 km od Kaliningradu, na brzegu Morza Bałtyckiego, leży na wysokim (30-50-metorwym), urwistym brzegu, dlatego do wybrzeża prowadzi siedem zabudowanych krętych dróg. Od 1999 roku jest kurortem znaczenia federalnego. Do 1946 roku nosił nazwę Rauschen. Swietłogorsk jest jednym z nielicznych miast byłych Prus Wschodnich, które najpełniej zachowały przedwojenny wygląd.