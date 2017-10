Melania Trump ma dublerkę?

Zdaniem internautów obok amerykańskiego prezydenta podczas jego przemówienia znajdowała się kobieta z fałszywym nosem.

Krążą podejrzenia, że prezydent USA pojawił się w telewizji nie ze swoją żoną, lecz jej dublerką. Jak podaje The Daily Mail, w internecie rozwinęła się burzliwa dyskusja, użytkownicy zastanawiają się, czy na nagraniu rzeczywiście znajduje się „fałszywa Melania" z fałszywym nosem.

To nie Melania. Sama myśl, że posunęli się tak daleko i postarali się nas zapewnić, że to ona wydaje się wariactwem. Ciekawe, co jeszcze jest kłamstwem — napisał jeden z użytkowników portali społecznościowych.

Zwolennicy teorii spiskowych, którzy zainteresowali się tą sytuacją, szczegółowo przyjrzeli się kadrom i potwierdzili, że obok prezydenta znajduje się zupełnie inna osoba, która oprócz fałszywego nosa ma inny kształt podbródka. Duże okulary sobowtórki pierwszej damy również wyglądają podejrzanie. W świetle dyskusji w sieci nawet pojawił się tag Fake Melania.

Najpopularniejsza jest opinia, że prawdziwa Melania Trump musiała czasowo opuścić męża, a ekipa Trumpa postanowiła ukryć ten fakt.