© AP Photo/ Charlie Riedel Amerykanie boją się ataku jądrowego

„Z drona w rejonie strefy przemysłowej, Spartaka (osada kontrolowana przez DRL — red.) zostały zrzucone ulotki. Po raz pierwszy mamy do czynienia z czymś takim. Na jednej stronie ulotki jest przedstawiony sekretarz obrony USA, a na drugiej — żołnierz z flagą Ukrainy na szewronie, poza tym napis: „Przyjdziemy. Niebawem" — cytuje zastępcę dowódcy sztabu operacyjnego DRL Eduarda Basurina RIA Novosti.

Podkreślił, że zrzucono około stu ulotek. Innymi słowy, nie da się nazwać tego elementu „wojny propagandowej" skutecznym. Tym nie mniej „kreatywność" sił zbrojnych Ukrainy zdumiewa.

Co Kijów chciał powiedzieć przez te ulotki? To, że Pentagon przygotowuje się do wysłania na „linię frontu"? Media już wielokrotnie informowały o ćwiczeniach amerykańskich żołnierzy w warunkach zbliżonych do warunków w rejonach „gdzieś przy granicy z Rosją". A więc ulotki nie odkryły nam nic nowego.

© AFP 2017/ Bulent Kilic Czy strefy deeskalacji przeobrażą się w podział Syrii?

A może próbują zastraszyć powstańców wojowniczym wizerunkiem szefa Pentagonu? Przecież sam wielokrotnie twierdził, że nie trzeba się bać Amerykanów, gdyż według niego wszędzie niosą pokój. Zresztą w miejscach ich „pokojowego lądowania" natychmiast pojawiają się zabici i ranni. Wojną nie da się zastraszyć ani DRL, ani ŁRL. Przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy się do nieustających ataków bombowych z pozycji ukraińskich sił zbrojnych. Na pewno pamiętają, jak robi się „kocioł” nieproszonym gościom.

Poza tym amerykańscy oficerzy coraz cześciej przyznają się, że ich podwładni ciągle narzekają na problemy z dowództwem, myśli samobójcze, wycieńczenie i desperację. „Wizyta” w Donbasie raczej nie będzie dla nich relaksującym spacerem. Czy w końcu sam szef Pentagonu wie, że ukraińskie siły zbrojne wykorzystują jego zdjęcia do własnych celów „służbowych”? Może przecież zażądać honorarium.