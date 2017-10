Rosyjska i europejska taktyka walki z terroryzmem

© AFP 2017/ HO/US Navy Rosyjska odpowiedź na myśliwce „stealth”

Taktyka walki z terroryzmem rosyjskich struktur siłowych różni się od tej, którą stosują zachodnie organy ścigania – powiedział na posiedzeniu Rady Federacji wiceminister spraw wewnętrznych Rosji Aleksander Gorowoj.

— Dziś organów ścigania Rosji nie można oskarżyć o to, jak miało to miejsce w przypadku Niemiec i Francji, gdzie przez kilka miesięcy śledzili kogoś, a następnie przeprowadził on atak terrorystyczny. Mamy zupełnie inną taktykę: bardzo dobrze rozumiemy odpowiedzialność wobec ludności naszego kraju. Ta praca nigdy nie zostanie zredukowana – zapewnił Gorowoj.