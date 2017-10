„Pietia, żuj”. Apel do Poroszenki z cukierków

Cukiernicza korporacja Roshen należy do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Протестующие в Киеве выложили из конфет и шоколадок Roshen надпись «Петя, жуй» https://t.co/KC7N7QEbzK pic.twitter.com/oSbmBLXvQu — FlashCrimea (@Flash_Crimea) 20 października 2017

​Protestujący ułożyli z kilku kilogramów słodyczy napis zajmujący powierzchnię jednego metra kwadratowego. Widać go bardzo dobrze z okien Rady Najwyższej. Od czasu do czasu do napisu podchodzą przypadkowi przechodnie i częstują się cukierkami.