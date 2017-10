Po co Serbii sześć rosyjskich MiG-29?

„Serbia jest państwem neutralnym militarnie, ale aby być wojskowo neutralnym i niezależnym państwem, musi być silna w sensie wojennym i dlatego wasza pomoc jest dla nas bardzo ważna” — wyjaśnił Vulin.

Według niego porozumienie prezydentów Władimira Putina i Aleksandra Vucica ws. MiG-29 dało Serbii „możliwość obrony własnego nieba”.

„Chciałbym podziękować Panu osobiście, drogi ministrze, gdyż wiem, ile trzeba było wysiłku i trudu, aby zrobić to wszystko. Dziękuję, że dziś bierze Pan udział w tym święcie razem z nami” — powiedział minister obrony Serbii.

Zaznaczył, że 73. rocznica wyzwolenia Belgradu od niemieckich najeźdźców jest świętem wolności, „dniem, w którym wspominamy, ile razy w historii byliśmy razem po stronie dobra”.

Vulin przypomniał, że zarówno Rosjanie, jak i Serbowie to Słowianie i „właśnie ta bliskość jest gwarantem tego, że zawsze byliśmy po tej samej stronie”. „W najtrudniejszych momentach naszej i waszej historii byliśmy razem. I to jest tym, o czym pamiętamy, to właśnie to, co decyduje o przyszłości. Dlatego nie mamy prawa być mniej odważni niż nasi przodkowie” — powiedział Vulin.