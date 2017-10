CIA: możliwości nuklearne Korei Północnej są coraz większe

Dyrektor CIA uważa, że Stany Zjednoczone muszą być gotowe do ataku nuklearnego ze strony Korei Północnej.

© AP Photo/ Charlie Riedel Amerykanie boją się ataku jądrowego

Dyrektor CIA Mike Pompeo oświadczył, że prace nad bronią jądrową w Korei Północnej są już w stadium, który w najbliższym czasie pozwoli na przeprowadzenie ataku nuklearnego na terytorium Stanów Zjednoczonych.

„Obecnie Korea Północna jest dość blisko możliwości (przeprowadzenia ataku na USA — red.) i w perspektywie politycznej powinniśmy zachowywać się tak, jak gdyby stała ona na progu tych możliwości" — powiedział Pompeo, występując na Narodowym Funduszu Wspierania Demokracji (National Endowment for Democracy).

© AFP 2017/ Kim Won-Jin Putin: KRLD to suwerenne państwo

Szef amerykańskiej agencji wywiadowczej nie uściślił, kiedy dokładnie Pjongjang będzie gotowy do przeprowadzenia ataku na USA i ich sojuszników. Pompeo podkreślił, że USA w dalszym ciągu zbierają informacje wywiadowcze o programie jądrowym Korei Północnej, jednak jak na razie są one „dalekie od ideału". Dodał także, że obecnie możliwości nuklearne KRLD są o wiele większe, niż pięć lat temu, a za pięć miesięcy będą one jeszcze większe.

Wczoraj Korea Północna poinformowała o gotowości do przeprowadzenia ataku na okręty Marynarki Wojennej USA i Korei Południowej, które biorą udział we wspólnych manewrach morskich na Morzu Japońskim i Żółtym.

© AP Photo/ Ahn Young-joon Media: Korea Północna proponuje USA pokój

„Stany Zjednoczone same przybliżyły do nas cele, które wybraliśmy do likwidacji w pierwszej kolejności. USA mogą się spodziewać, że zostaną zaatakowane w niewyobrażalny sposób w niewyobrażalnym czasie" — głosiło oświadczenie, rozpowszechnione przez Koreańską Centralną Agencję Prasową.

Jak informowano wcześniej, w manewrach, które odbywają się w pobliżu Półwyspu Koreańskiego, trenowane są działania, związane z możliwym atakiem na Koreę Północną. Bierze w nich udział lotniskowiec atomowy USS Ronald Reagan, niszczyciele rakietowe typu Arleigh Burke, a w południowokoreańskich portach rozmieszczono dwa atomowe okręty podwodne Marynarki Wojennej USA. Korea Północna zagroziła, że „jest gotowa do zdecydowanych działań odwetowych, które zetrą Amerykę w pył".