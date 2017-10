© Sputnik. Grigoriy Sisoev Dolph Lundgren: Putin jest super

"Chcę podkreślić, że jeśli państwo wstępuje w wielostronną umowę, albo też nie wstępuje w nią, to jest to jej suwerenna sprawa. Traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową na razie nie wszedł w życie, ale niektórzy krytykują te państwa, które przeprowadziły setki prób jądrowych i wielu, bardzo wielu krytykuje moje państwo. To niesprawiedliwe, to wyraźna oznaka podwójnych standardów" – powiedział północnokoreański dyplomata, występując na Moskiewskiej Konferencji nt. Nierozprzestrzeniania Broni Jądrowej.

"Donald Trump gra w nuklearny futbol. Ma do swojej dyspozycji tysiące bomb atomowych, może zniszczyć cały dzisiejszy świat" – dodał Nam Hek Zen.

Według niego, "jądrowa triada USA jest zawsze wycelowana w KRLD".