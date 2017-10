W Petersburgu powstaje osiedle dla wegetarian

Osiedle będzie mieścić się we wsi Zaniewka, a na jego terenie znajdzie się parking, ścieżki rowerowe, szkoła i przedszkole. "Zbudujemy szkołę, kolejne przedszkole, kawiarnię, piekarnię. W pomieszczeniach piwnicznych zostaną urządzone sale do ćwiczeń jogi, do masażu i salony ajurwedy" – powiedział jeden z przedstawicieli inwestora budowlanego.

Na stronie internetowej inwestora można znaleźć informacje o tym, że projekt przewiduje budowę siedmiu budynków z mansardami, zaprojektowanych zgodnie z zasadami feng shui, co znaczy, że szczególna uwaga zostanie poświęcona lokalizacji domów względem stron świata.

W każdym budynku będą 31-32 mieszkania. Według planu, kompleks zostanie oddany do użytku w 2019 roku. Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 45 m2 bez wykończenia kosztować będzie około 3,3 miliona rubli.