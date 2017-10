Amerykański miliarder ogłosił początek kampanii o impeachment Trumpa

© AP Photo/ Airbus Defense & Space/38 North/Pleiades CNES/Spot Image CIA: możliwości nuklearne Korei Północnej są coraz większe

W swoim oświadczeniu Steyer oskarża Trumpa o to, że doprowadził Stany Zjednoczone na granicę wojny nuklearnej, przeszkodził w wymierzeniu sprawiedliwości FBI, lekceważył Konstytucję i otrzymywał pieniądze od rządów innych państw oraz groził zamknięciem mediów.

"Jeśli to nie jest powód, aby odsunąć niebezpiecznego prezydenta, to co się stało z naszym rządem?"- powiedział miliarder.

Stayer oświadczył również, że w amerykańskim kongresie rozumie się, że "Trump stanowi zagrożenie: jest niezrównoważony psychicznie i ma dostęp do broni jądrowej". Jednocześnie, według miliardera, w republikańskim kongresie nie są podejmowane żadne kroki wobec tej sytuacji.

Ponadto, Steyer uruchomił stronę internetową do zbioru podpisów za impeachmentem Trumpa.

Wcześniej kompania Marist Poll w USA przeprowadziła sondaż, którego rezultaty pokazały, iż 42% Amerykanów uważa, że Donald Trump może pozostać w pamięcia jako jeden z najgorszych prezydentów państwa.